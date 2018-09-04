«Ак Барс» Банк организует серию бизнес-встреч с предпринимателями Казани

Первое мероприятие состоится 7 сентября в 09.00 в Центре развития талантов «Ак Барс» Банка по адресу ул. Г. Камала, 41. Руководитель службы внутреннего контроля «Ак Барс» Банка Сергей Мешалкин расскажет, как банки оценивают деятельность и операции своих клиентов и какие действия предпринимателей могут попасть под подозрения.

Предприниматели также узнают:

как сохранить «чистоту» ведения бизнеса,

как повысить доверие со стороны банка,

какие новые требования предъявляются к субъектам предпринимательства в области противодействия отмыванию доходов,

как вести переговоры с банком при возникновении сложных ситуаций.

На встрече (16+) спикер ответит на вопросы и разберет кейсы участников, расскажет о специальных онлайн-инструментах и сервисах, которые помогут обезопасить бизнес.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке .

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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