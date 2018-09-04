«Ак Барс» Банк организует серию бизнес-встреч с предпринимателями Казани
Первое мероприятие состоится 7 сентября в 09.00 в Центре развития талантов «Ак Барс» Банка по адресу ул. Г. Камала, 41. Руководитель службы внутреннего контроля «Ак Барс» Банка Сергей Мешалкин расскажет, как банки оценивают деятельность и операции своих клиентов и какие действия предпринимателей могут попасть под подозрения.
Предприниматели также узнают:
- как сохранить «чистоту» ведения бизнеса,
- как повысить доверие со стороны банка,
- какие новые требования предъявляются к субъектам предпринимательства в области противодействия отмыванию доходов,
- как вести переговоры с банком при возникновении сложных ситуаций.
На встрече (16+) спикер ответит на вопросы и разберет кейсы участников, расскажет о специальных онлайн-инструментах и сервисах, которые помогут обезопасить бизнес.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке .
Участие бесплатное, количество мест ограничено.
ПАО «АК БАРС» БАНК
Партнерский материалЭкономикаБанки Татарстан
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