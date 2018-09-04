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Предприятие в Альметьевском районе нанесло ущерб экологии в 1,6 млн рублей

18:11, 04.09.2018
Предприятие в Альметьевском районе нанесло ущерб экологии в 1,6 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org / ShinePhantom

Специалисты Татарской природоохранной прокуратуры обнаружили в Альметьевском районе республики токсичный водоем. Об этом сообщила исполняющая обязанности старшего помощника прокурора РТ Екатерина Гудкова.

Речь идет о химическом озере на территории садового товарищества «Клен», говорится в сообщении прокуратуры РТ. С цеха производства химпродуктов ООО «Таграс-Химсервис» отходы сбрасывались в естественно образованную низменность, где копились, пока не превратились в искусственный водоем.

В результате отходы второго класса опасности загрязнили 425 кв. м почвы. Размер причиненного окружающей среде ущерба составил 1,6 млн рублей.

Происшествия Татарстан
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