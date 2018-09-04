Предприятие в Альметьевском районе нанесло ущерб экологии в 1,6 млн рублей

Специалисты Татарской природоохранной прокуратуры обнаружили в Альметьевском районе республики токсичный водоем. Об этом сообщила исполняющая обязанности старшего помощника прокурора РТ Екатерина Гудкова.



Речь идет о химическом озере на территории садового товарищества «Клен», говорится в сообщении прокуратуры РТ. С цеха производства химпродуктов ООО «Таграс-Химсервис» отходы сбрасывались в естественно образованную низменность, где копились, пока не превратились в искусственный водоем.

В результате отходы второго класса опасности загрязнили 425 кв. м почвы. Размер причиненного окружающей среде ущерба составил 1,6 млн рублей.