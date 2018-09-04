Представители Башкирии участвуют в III Всемирных играх кочевников

43 представителя из Башкирии участвуют в III Всемирных играх кочевников, проходящих в Киргизии, сообщает «АиФ-Уфа».

На международных спортивных состязаниях по этническим видам спорта участвуют более двух тысяч спортсменов из 66 стран. Среди них разыграют 600 медалей. Призовой фонд турнира — больше 400 тысяч долларов.

Спортсмены из РБ принимают участие в 11 видах спорта: Алыш — борьба на поясах, Гореш — национальная борьба на поясах, Кыргыз Курэш — национальная борьба, Гюлеш — национальная борьба, Самбо — национальная борьба, Сумо — национальная борьба, Казах куресы — национальная борьба, Эр эниш — национальная борьба верхом на лошади, а также в стрельбе из традиционного лука стоя, на лошадях и в Көк-бөрү — национальном состязании на лошадях.

