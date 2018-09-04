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Промышленность

Башкирская содовая компания одолжила Бугульминскому электронасосному заводу 820 млн рублей

14:27, 04.09.2018

Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) одобрил предоставление займа ОАО «Бугульминский электронасосный завод» (БЭНЗ) в размере 820 млн рублей.

Как сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации, деньги предоставляются на срок до 10 октября 2028 года под 9% годовых.

Гендиректору БСК поручено согласовать остальные условия договора, заключить и исполнить договор займа с БЭНЗ.

Ранее БСК уточнила условия поручительства перед Сбербанком на 1 млрд рублей.

Промышленность БашкортостанТатарстан
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