Башкирская содовая компания одолжила Бугульминскому электронасосному заводу 820 млн рублей
Совет директоров АО «Башкирская содовая компания» (БСК) одобрил предоставление займа ОАО «Бугульминский электронасосный завод» (БЭНЗ) в размере 820 млн рублей.
Как сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации, деньги предоставляются на срок до 10 октября 2028 года под 9% годовых.
Гендиректору БСК поручено согласовать остальные условия договора, заключить и исполнить договор займа с БЭНЗ.
Ранее БСК уточнила условия поручительства перед Сбербанком на 1 млрд рублей.Промышленность БашкортостанТатарстан
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