БСК уточнила условия поручительства перед Сбербанком на 1 млрд рублей

Башкирская содовая компания (БСК) сообщила о заключении допсоглашения со Сбербанком по договору поручительства.

Основной договор касается предоставления банковских гарантий ООО «ТД «Башкирская химия». Лимит гарантий составляет 1 млрд рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте раскрытия корпоративной информации.

Договор и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, действуют до 31 декабря 2022 года.

В сообщении отмечается, что стоимость активов БСК на сегодня составляет 31,38 млрд рублей.