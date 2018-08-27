Новости бизнеса

16:35 МСК
Новости раздела
Бизнес

БСК уточнила условия поручительства перед Сбербанком на 1 млрд рублей

15:08, 27.08.2018
БСК уточнила условия поручительства перед Сбербанком на 1 млрд рублей
Фото: google.ca/maps / скриншот

Башкирская содовая компания (БСК) сообщила о заключении допсоглашения со Сбербанком по договору поручительства.

Основной договор касается предоставления банковских гарантий ООО «ТД «Башкирская химия». Лимит гарантий составляет 1 млрд рублей, следует из сообщения, опубликованного на сайте раскрытия корпоративной информации.

Договор и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, действуют до 31 декабря 2022 года.

В сообщении отмечается, что стоимость активов БСК на сегодня составляет 31,38 млрд рублей.

БизнесПромышленность Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок