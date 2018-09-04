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В Госдуме назвали фейковой информацию об отказе банкоматов принимать пятитысячные купюры

11:59, 04.09.2018
В Госдуме назвали фейковой информацию об отказе банкоматов принимать пятитысячные купюры
Фото: pixabay.com

Информация об отказе банкоматов принимать купюры в 5 000 рублей является фейковой. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это в большей части фейковая информация, чем реальная. Случай был выявлен на одном банкомате. Даже о десятках случаев говорить не приходится», — приводит его слова «Российская газета».

Ранее СМИ сообщили, что некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры.

ЭкономикаБанки
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