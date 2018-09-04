Минлесхоз РТ может разрешить рубку спелых и переспелых деревьев

Минлесхоз РТ готовит законодательную инициативу, сообщил корреспонденту «Реального времени» Равиль Кузюров.

— Мы хотели бы внести в Лесной кодекс РФ поправку, разрешающую сплошную рубку спелых и переспелых лесных насаждений. Переспевший лес начинает гнить, деловой древесины из него не получишь, кто его купит? Гнилые деревья падают, а в лесу населению и так уже в некоторых районах ходить трудно. Особенно остро эта проблема стоит в Закамье. Сплошная рубка спелых и переспелых лесов позволила бы очистить леса и заложить новые, молодые посадки на этих участках.

Кузюров уточнил, что спелым лес становится в возрасте около 60 лет, далее начинается его деградация. В настоящее время сплошная рубка запрещена, поэтому участки со старым лесом захламляются.

Ранее на брифинге Кузюров заявил, что в Татарстане в 2018 году восстановили около 2,4 тыс. га леса. Высадку производили татарстанские лесоводы.