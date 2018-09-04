Новичок «Ак Барса» Дмитрий Юдин: «В Казани обратил внимание на дисциплину на дорогах. Похоже, она здесь во всем»

Новичок «Ак Барса», защитник Дмитрий Юдин прокомментировал свой переход в казанскую команду из московского «Спартака».



«Получил звонок из Казани. Думать было нечего: когда поступает предложение от «Ак Барса», отказываться просто нельзя. Теперь мне нужно работать на тренировках и доказывать, что могу помочь команде. Успел ли поговорить с тренерами клуба? Пока нет, я только прибыл в Казань, прямо перед началом матча с минским «Динамо». Все еще впереди.



Конкуренция в защите? Нет, нисколько не пугает.



Что знаю о Казани? Летом проезжал здесь на машине и обратил внимание на дисциплину на дорогах. Похоже, она здесь во всем», — приводит слова Юдина официальный сайт «Ак Барса».