Новости спорта

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Новичок «Ак Барса» Дмитрий Юдин: «В Казани обратил внимание на дисциплину на дорогах. Похоже, она здесь во всем»

10:22, 04.09.2018 1

Новичок «Ак Барса», защитник Дмитрий Юдин прокомментировал свой переход в казанскую команду из московского «Спартака».

«Получил звонок из Казани. Думать было нечего: когда поступает предложение от «Ак Барса», отказываться просто нельзя. Теперь мне нужно работать на тренировках и доказывать, что могу помочь команде. Успел ли поговорить с тренерами клуба? Пока нет, я только прибыл в Казань, прямо перед началом матча с минским «Динамо». Все еще впереди.

Конкуренция в защите? Нет, нисколько не пугает.

Что знаю о Казани? Летом проезжал здесь на машине и обратил внимание на дисциплину на дорогах. Похоже, она здесь во всем», — приводит слова Юдина официальный сайт «Ак Барса».

СпортХоккей Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:11
    В данном случае первое впечатление обманчиво..
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты