ХК «Лада» пополнился экс-торосовцем Виктором Постниковым

Хоккейный клуб «Лада» заключил контракт на год с защитником Виктором Постниковым, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

В сезоне 2017/18 Постников выступал за чешский клуб «Гавиржов» и «Торос». За чешский клуб он провел 21 матч, в которых отметился 5 (1+4) набранными очками.

За команду из Нефтекамска Виктор сыграл в 20 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, набрав при этом 10 (4+6) очков. В 11 матчах плей-офф на его счету три заброшенные шайбы.

Произошло пополнение и в молодежной команде — «Ладье». На 2 года подписан контракт с голкипером Артемом Забродиным. 18-летний воспитанник челябинского хоккея в минувшем сезоне сыграл два матча за «Мамонтов Югры» (при коэффициенте надежности 3,9 и 71,4% отраженных бросков).

