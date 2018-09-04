«Торпедо» победило мощный петербургский СКА

Нижегородское «Торпедо» одержало сверхволевую победу над петербургским СКА — 4:3 в стартовом матче 11-го чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Питерская команда вела по ходу матча 3:1, но не удержала преимущества, а в последние 3 минуты поединка и вовсе пропустила две шайбы. Победный гол на счету Дениса Паршина.

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал этот успех: «После 0:2 я говорил ребятам, что нужно верить в себя и видел в глазах хоккеистов, что они будут биться за свой шанс «вытащить» эту игру. Ребята молодцы, бились до конца и, главное — делали это все вместе».

Главный тренер СКА Илья Воробьев объяснил причины поражения:

— Играли с очень неуступчивым соперником. Действовали «от ножа», заблокировали много бросков и сделали все возможное для победы. Что повлияло на сегодняшний результат? Повлияла игра «Торпедо», — сказал наставник.







