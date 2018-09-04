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Реестр требований кредиторов «Наследия» вырос до 470 млн рублей

08:39, 04.09.2018
Реестр требований кредиторов «Наследия» вырос до 470 млн рублей
Фото: pixabay.com

Долги сберегательной компании «Наследие», которые включены в реестр требований кредиторов, выросли до 470 млн рублей. За год сумма выросла на 40 млн рублей.

Всего потерпевших насчитывается 2 тыс. человек. Причиненный ущерб, согласно материалам уголовного дела, уже 622 млн рублей, сообщает Chelny.biz со ссылкой на протокол комитета кредиторов.

Ранее сообщалось, что основателю СК «Наследие» Ринату Нурисламову грозит до 20 лет лишения свободы.

ЭкономикаБанки Татарстан
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