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ФАС признала незаконной рекламу «Яндекс.Такси» о поездках «от 30 рублей»

07:55, 04.09.2018
ФАС признала незаконной рекламу «Яндекс.Такси» о поездках «от 30 рублей»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Федеральная антимонопольная служба признала незаконной рекламу о поездках «от 30 рублей» от «Яндекс.Такси».

Служба назвала рекламу недостоверной и вводящей в заблуждение и выдала предписание о прекращении нарушения. Кроме того, готовится к возбуждению дело об административном нарушении.

В рекламе сервис говорит о поездках «от 30 рублей», а мелким шрифтом указывает, что это цена за поездку, передает «Коммерсантъ».

Напомним, в сентябре прошлого года ФАС признала компании «Яндекс» и «Полосатый лось» нарушившими закон о рекламе.

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