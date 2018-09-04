ФАС признала незаконной рекламу «Яндекс.Такси» о поездках «от 30 рублей»

Федеральная антимонопольная служба признала незаконной рекламу о поездках «от 30 рублей» от «Яндекс.Такси».



Служба назвала рекламу недостоверной и вводящей в заблуждение и выдала предписание о прекращении нарушения. Кроме того, готовится к возбуждению дело об административном нарушении.

В рекламе сервис говорит о поездках «от 30 рублей», а мелким шрифтом указывает, что это цена за поездку, передает «Коммерсантъ».

Напомним, в сентябре прошлого года ФАС признала компании «Яндекс» и «Полосатый лось» нарушившими закон о рекламе.