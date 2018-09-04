2013 год стал пиком «отмывания» денег из РФ через датские банки — СМИ

В 2013 году число операций по «отмыванию» крупных сумм через датские банки достигло 80 тысяч. Эксперты назвали этот год пиковым по выводу средств из России в Данию.

В том числе через эстонское отделение Danske Bank в течение года прошло почти $30 млрд от граждан России и других бывших республик Советского Союза, передает «Ъ» со ссылкой на The Financial Times.

Отмечается, что для этого отделения банка сумма большая, и ему придется доказывать регулятору, что он не использовался для «отмывания» денег.

Ранее лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо, в котором попросило обновить данные о клиентах в правительстве РФ. В случае отказа в течение месяца было обещано разорвать отношения. В банке отметили, что таким образом в организации пытаются предотвратить «отмывание» и легализацию денег, а также финансирование терроризма.