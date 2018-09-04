Импортные лекарства могут выпустить на российский рынок без испытаний

Импортные лекарства хотят начать продавать в России без испытаний. Предполагается, что это ускорит их появление на отечественном рынке на несколько лет.



Отмечается, что касаться это будет препаратов из стран Европейского союза, США и Японии. Такие средства, если межправительственные соглашения будут достигнуты, промаркируют надписью о непрохождении исследований, передают «Известия» со ссылкой на «дорожную карту» «Развитие конкуренции в здравоохранении».



К январю 2019 года Минздрав РФ должен представить в правительство механизмы реализации идеи. Также в работе примут участие ФАС и Минпромторг.

Ранее сообщалось, что в Татарстан хотят заманить резидентов фармацевтической промышленности.