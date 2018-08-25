В Татарстан хотят заманить резидентов фармацевтической промышленности

О создании в КФУ нового опытного производства, а в Татарстане — нового предприятия, целью которого станет привлечение в республику предприятий — резидентов фармацевтической промышленности, сообщили сегодня участники пресс-конференции, посвященной предстоящему проведению в Казани III Всероссийской GMP-конференции «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка».



Как выяснило «Реальное время», пока на местном фармрынке в денежном выражении превалируют импортные препараты, а в натуральном — отечественные. Только отечественными их по большей части можно считать лишь условно: эти лекарства произведены из импортного сырья, и специалисты считают, что достигнуть даже хотя бы уровня СССР в производстве собственных лекарственных субстанций будет непросто. Подробности — в репортаже с пресс-конференции.