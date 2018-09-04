Рогозин заявил о готовности России поставлять ракетные двигатели в любую страну

Россия готова осуществлять поставки ракетных двигателей в любую страну мира, в том числе в Китай. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы готовы поставлять двигатели любой стране. Почему, если мы поставляем двигатели в США, мы не можем поставлять их дружественному Китаю? Конечно, да»,— приводит его слова ТАСС.

Глава изготавливающего ракетные двигатели НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что переговоры о возможных поставках идут с Бразилией, Аргентиной, Индией и Китаем.

Рогозин добавил, что речь может идти не только о двигателях РД-191, РД-181, но и о поставках двигателей для третьей ступени ракет-носителей, пилотируемых кораблей.

Ранее сообщалось, что Россия в 2020 году поставит США шесть ракетных двигателей РД-180.