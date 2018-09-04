Хозяйку казанских ветклиник пытались развести в суде на 9 млн рублей

Фото: Реальное время

Владелица казанских клиник ООО «Ветеринарный центр 911» Елена Алексеева стала потерпевшей в двух уголовных делах Следкома по РТ, по которым задержали шесть человек.

Четверо из них подозреваются в причастности к фальсификации оснований для судебного иска и покушении на хищение у Алексеевой 8 млн рублей. Еще двум инкриминируется посредничество во взятке на сумму 1,2 млн рублей — за эти деньги хозяйке ветеринарного бизнеса предлагали «решить вопрос в суде», чтобы по предъявленному к ней иску был вынесен отказ.

Благоприятное для Алексеевой решение Московский райсуд Казани вынес 24 августа, на тот момент истец и те, кто получил 1,2 млн рублей на счет, уже находились под домашним арестом.

В числе фигурантов скандальной истории — два бывших оперативника, председатель дачного товарищества и экс-директор российско-немецкой компании.

Подробности — в материале «Реального времени».