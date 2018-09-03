Следком начал проверку по факту смерти беременной женщины в больнице Заинска

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан начата доследственная проверка по факту смерти беременной женщины в больнице Заинска.

По предварительным данным, 28 августа 26-летняя жительница пошла в магазин за продуктами и в какой-то момент ей стало плохо из-за сильной боли в животе. К ней прибыла бригада скорой помощи, но от госпитализации женщина отказалась.

Ей сделали инъекции обезболивающего, после чего женщина ушла домой, где через какое-то время ей вновь стало плохо, и она была доставлена в местную больницу, сообщило СУ СК РФ по РТ.



Сейчас назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Следователем будет дана оценка деятельности сотрудников скорой помощи, сотрудников больницы, где скончалась женщина, а также сотрудника медицинского учреждения, на учете у которого она состояла.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

