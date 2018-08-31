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Синоптики обещают жаркий сентябрь

11:32, 31.08.2018 1

Сегодня территория Республики и всей европейской части России находится под влиянием антициклона. Поэтому в регионе стоит аномально высокая температура.

Как передает РБK со ссылкой на заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, первая половина грядущего сентября порадует настоящей летней погодой.

Похолоданию, по словам заведующего кафедрой, «просто неоткуда прийти», поскольку «сейчас мы находимся под влиянием антициклона». В целом же теплая погода в эти дни на всей территории европейской части России, добавил эксперт.

По его утверждениям, температура воздуха превысит свою норму в плюсовом сегменте на 4 градуса. Поэтому татарстанцев ожидает приятная погода от +18 до +20.

Также синоптик утверждает, что 2018 год может стать самым теплым за последние 160 лет. Переведенцев уверен: раз четыре самых теплых года пришлись на 2000-е, то это означает продолжение глобального потепления.

Общество БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:15
    ничего тут плохого нет. все супер. ждем октябре такую же погоду.
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