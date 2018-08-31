Синоптики обещают жаркий сентябрь

Сегодня территория Республики и всей европейской части России находится под влиянием антициклона. Поэтому в регионе стоит аномально высокая температура.

Как передает РБK со ссылкой на заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, первая половина грядущего сентября порадует настоящей летней погодой.

Похолоданию, по словам заведующего кафедрой, «просто неоткуда прийти», поскольку «сейчас мы находимся под влиянием антициклона». В целом же теплая погода в эти дни на всей территории европейской части России, добавил эксперт.



По его утверждениям, температура воздуха превысит свою норму в плюсовом сегменте на 4 градуса. Поэтому татарстанцев ожидает приятная погода от +18 до +20.

Также синоптик утверждает, что 2018 год может стать самым теплым за последние 160 лет. Переведенцев уверен: раз четыре самых теплых года пришлись на 2000-е, то это означает продолжение глобального потепления.