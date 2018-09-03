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Страны Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода — СМИ

17:26, 03.09.2018
Страны Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода — СМИ
Фото: pixabay.com

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление индивидуальных санкций против России за две недели до формального истечения срока их действия.

«Постоянные представители согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на полгода», — приводит «Коммерсант» слова источника.

Ранее сообщалось, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года вслед за Евросоюзом.

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