Страны Евросоюза согласовали продление санкций против России на полгода — СМИ
Комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление индивидуальных санкций против России за две недели до формального истечения срока их действия.
«Постоянные представители согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на полгода», — приводит «Коммерсант» слова источника.
Ранее сообщалось, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года вслед за Евросоюзом.ОбществоВласть
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