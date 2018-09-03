В ГИБДД Челнов предложили обязать детей носить светоотражающие элементы

Глава ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков предложил горсовету выступить с законодательной инициативой о том, чтобы обязать детей носить светоотражающие жилеты.



По его словам, за восемь месяцев 2018 года на дорогах города произошло 68 ДТП, при которых 73 ребенка получили травмы, передает Chelny-biz.

Отмечается, что большая часть пострадавших детей — 41 человек — это пешеходы. И абсолютное большинство из них не имело на одежде световозвращающих элементов.

Ранее сообщалось, что в школах Татарстана раздали 102 тысячи световозвращающих элементов первоклассникам в преддверии нового учебного года.