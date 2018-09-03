Росгвардия изъяла в Татарстане 5 охотничьих карабинов за нарушения правил хранения и ношения

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы при поддержке бойцов СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по РТ совместно с представителями Госкомитета РТ по биологическим ресурсам провели в Татарстане рейды в связи с началом сезона осенней охоты на пернатую дичь.

Мероприятия прошли в первые два дня охотничьего сезона на территории Камско-Устьинского, Мамадашского и других районов РТ, а также в окрестностях Набережных Челнов. За время рейдов за нарушения правил хранения и ношения оружия изъято 5 единиц охотничьего оружия, составлено 12 протоколов об административном правонарушении на охотников.



Всего же в Татарстане свыше 40 тыс. человек владеют охотничьим оружием. У них на руках в общей сложности 65 тыс. охотничьих ружей и карабинов, сообщает пресс-служба Росгвардии.



Ранее Росгвардия предложила проверить россиян на знание правил обращения с оружием.