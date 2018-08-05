Росгвардия предложила проверить россиян на знание правил обращения с оружием
Росгвардия предложила провести проверку россиян на знание правил безопасного обращения с оружием и наличие таких навыков. Соответствующий проект закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Краткое описание проблемы — организация проведения проверки у граждан Российской Федерации знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием», — говорится в описании документа.
Стоит отметить, что подробностей о том, как именно будет проводиться проверка, пока нет.
Ранее ФСБ перекрыла канал поставки оружия из ЕС в РФ.
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