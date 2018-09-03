В поселке Мирный скважины бурят, чтобы «достать воду», а в Кировском районе – чтобы убрать

На деловом понедельнике в мэрии самым длинным был доклад председателя городского комитета по делам детей и молодежи Айрата Фаизова, а самым актуальным – руководителя казанского Водоканала Андрея Егорова.

Фаизов презентовал планы мэрии на стартовавшую в Казани Декаду добра – от школьных «спецуроков» и благотворительных ярмарок, проведут которые традиционно — силами мам и пап казанских школьников, до по-настоящему важных дел акции по пристройству в добрые руки бездомных дворняг и спортивных мероприятий для детей с особенностями и трудной судьбой.

А Егоров сообщил о ходе реконструкции городских очистных сооружений и обнародовал малорадостную ситуацию с водоснабжением в поселке Мирный, где из недавно пробуренных в ходе реконструкции водозабора 22 скважин воду поставляют всего пять, и где вновь «осваиваются» средства на бурение новых скважин — чтобы исправить ситуацию…Кроме того, руководитель Водоканала заверил корреспондента «Реального времени», что последствия ЧП, происходивших в течение последнего года на строительстве КНС «Заречная» ликвидированы, а с целью недопущения дальнейших просадок грунта там проводится комплекс мероприятий по водопонижению. Подробности с делового понедельника – в нашем материале.