Прокуратура РТ возбудила уголовное дело из-за нарушений в реабцентре «Герда»
Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело из-за выявленных нарушений законодательства в подростковом реабилитационном центре «Герда» АНО дополнительного образования «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» в Казани.
Уголовные дела возбуждены по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что сотрудники выявили в учреждении нарушения противопожарных норм, трудового и санитарного законодательства, а также требований к обеспечению прав детей на охрану здоровья.
Ранее уголовное дело по факту оказания «Звездным десантом» услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбудили в Марий Эл. Подробно — в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
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