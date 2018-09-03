Прокуратура РТ возбудила уголовное дело из-за нарушений в реабцентре «Герда»

Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело из-за выявленных нарушений законодательства в подростковом реабилитационном центре «Герда» АНО дополнительного образования «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» в Казани.

Уголовные дела возбуждены по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что сотрудники выявили в учреждении нарушения противопожарных норм, трудового и санитарного законодательства, а также требований к обеспечению прав детей на охрану здоровья.

Ранее уголовное дело по факту оказания «Звездным десантом» услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбудили в Марий Эл. Подробно — в материале «Реального времени».