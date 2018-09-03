В Казани установят мемориальную доску, посвященную одному из отделов полиции

В Казани на фасаде дома по ул. Московская, 36/5 установят мемориальную доску, посвященную второй полицейской части, которая размещалась в этом здании с 1838 по 1917 годы. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина размещено на официальном портале правовой информации РТ.

Установка доски пройдет в рамках мероприятий в честь 300-летия образования российской полиции. Памятный объект предложили установить Минкульт РТ и Казанский юридический институт МВД РФ.

Ранее Минкультуры РТ заказало мемориальные доски Мухамеду Садри и Мунире Булатовой.