Дмитрий Черышев о сыне: «То, что он забил, это огромный плюс в его работе»

Денис Черышев провел второй матч за «Валенсию», в которую он перешел в межсезонье из «Вильярреала» на правах аренды.

Форвард сборной России впервые вышел в стартовом составе команды в матче против «Леванте» и отличился на 16-й минуте, сравняв счет (1:1). Матч завершился ничьей — 2:2.

«Денис доволен тем, что забил, но расстроен, что команда сыграла вничью. Поскольку любой гол, который приносит радость, должен быть победным, и победный мяч всегда более важный. То, что он забил, это огромный плюс в его работе: он только набирает обороты после чемпионата мира и отпуска, он продолжает работать в том же духе», — прокомментировал игру сына для ТАСС Дмитрий Черышев, наставник «Нижнего Новгорода».