Росстат отказался рассекретить расходы на вооружение в ВВП — СМИ

Росстат при публикации сведений о размере, структуре и динамике ВВП за 2011–2017 годы засекретил данные о 4,75% ВВП, касающиеся расходов на вооружение и научные исследования.



Обновленные данные Росстат опубликовал в августе. При этом «Расходы на системы вооружения» и «Продукты интеллектуальной собственности» в национальных счетах Росстата не видны, в разбивке валового накопления основного капитала по видам основных фондов они не выделены, передает РБК.

Как объяснили в ведомстве, часть данных засекречена, так как этого требует закон «О государственной тайне». Отмечается, что по остаточному принципу можно вычислить, что в 2016 году на расходы на закупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности составили около 4,1 трлн рублей, что соответствует 4,75% ВВП за 2016 год.

Ранее сообщалось, что рост ВВП России в июле оказался хуже прогноза Минэкономразвития.

