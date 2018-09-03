Глава исполкома Бавлов Равиль Шарипов ушел в отставку

Руководитель исполнительного комитета Бавлов Равиль Шарипов подал в отставку по собственному желанию подал в отставку. Она была принята главы муниципального района Римилем Гатиятуллиным.

Как сообщает «Слава труду», об этом было объявлено ходе объединенного заседания Советов Бавлинского муниципального района и города Бавлы.

И.о. руководителя исполкома Бавлов стал Рафаэль Шаймарданов, до этого он работал начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в Елабуге утвердили руководителя исполкома района. Теперь Ринат Хайруллин лишился приставки «и.о.» и вступил в должность.