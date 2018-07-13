В Елабуге утвердили руководителя исполкома района
В Елабуге утвердили руководителя исполкома района. Теперь Ринат Хайруллин лишился приставки «и.о.» и вступил в должность.
Его кандидатуру на голосовании выбрали депутаты районного Совета, сообщает «Новая Кама».
Отмечается, что до мая он работал первым заместителем руководителя райисполкома.
Напомним, предыдущий руководитель исполкома Елабужского района РТ Роман Исланов покинул свой пост по собственному желанию в мае этого года.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым