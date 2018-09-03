На рекламу татарстанского бренда «Летай» в соцсетях потратят более полумиллиона рублей

ООО «Твои мобильные технологии» (ТМТ, принадлежит «Таттелекому») заказало услуги по «размещению и ведению в интернете контекстной, таргетинговой и медийной рекламы по подвижной связи» бренда «Летай».

Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, услуги должны включать в себя ведение рекламной кампании во «ВКонтакте» и Instagram (532,8 тыс. рублей), ведение контекстной и медийной рекламы (1,6 млн рублей). На «продвижение с помощью дополнительных инструментов в социальных медиа» готовы потратить еще 460,8 тыс. рублей.

Подробнее о других наиболее интересных закупок Татарстана по версии «Реального времени» читайте в материале интернет-газеты.