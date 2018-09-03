В Казани на утилизацию снега в этом году потратят 40 миллионов рублей

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани объявила тендер на приемку и утилизацию снега на стационарных снегоплавильных пунктах. На эти цели из бюджета Казани направят 39,9 млн рублей.



Согласно техзаданию, размещенному на сайте госзакупок, заказчиками работ стали администрация Вахитовского и Приволжского районов, администрация Авиастроительного и Ново-Савинского районов, администрация Кировского и Московского районов, администрация Советского района и комитет внешнего благоустройства исполкома. Услуги по приемки и плавлению снега должны быть оказаны в период с 15 октября по 31 декабря 2018 года.



Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 сентября. Победитель станет известен 20 сентября.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о множестве жалоб на плохую уборку снега в Казани.