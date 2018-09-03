Банковские гарантии «Ак Барс» Банка стали доступны клиентам информационно-аналитической системы «Держава Онлайн»

С 3 сентября 2018 года «Ак Барс» Банк предлагает клиентам системы банковские гарантии для обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе и обеспечения исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Максимальная сумма гарантии — 100 млн рублей, максимальный срок действия гарантии — 1 800 дней. «Переход «Ак Барс» Банка на использование системы «Держава-Онлайн» позволит увеличить объем и количество выданных банком гарантий на исполнение госконтрактов и долю присутствия «Ак Барс» Банка в сегменте госзаказа. В итоге это будет способствовать обеспечению доступа в первую очередь малого и среднего бизнеса к госзакупкам», — комментирует Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса «Ак Барс» Банка.

Информационно-аналитическая система «Держава Онлайн» (6+) — это дистанционный сервис предоставления комплекса финансовых продуктов, сочетающий безопасность передаваемой информации и высокую скорость обслуживания, не требующий посещения банка и дополнительных расходов.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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