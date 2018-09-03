На российских дорогах установят динамические знаки — СМИ

В Российском дорожном научно-исследовательском институте рассказали, что скоро в России на автомагистралях и скоростных дорогах будут устанавливаться знаки, автоматически определяющие скоростной режим исходя из погодных условий и видимости.

Соответствующий ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования» уже разработан, передают «Известия».

По мнению экспертов, электронные знаки обойдутся России в 5—10 раз дороже, однако позволят повысить безопасность на дорогах.

Напомним, с 1 июля в России ввели новые знаки, разрешающие проезд только машинам с двигателями определенного экологического класса. Так, на дорогах появятся указатели «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Экологический класс транспортного средства».