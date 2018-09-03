АСВ пыталось добиться возобновления уголовного преследования первого зампреда ТФБ Насырова

Агенство по страхованию вкладов 16 апреля направило в прокуратуру РТ жалобу на постановление о прекращении уголовного преследования бывшего первого зампреда «Татфондбанка» Рамиля Насырова.

17 мая постановление было отменено. Однако уже 24 мая уголовное преследование вновь было прекращено органом предварительного следствия по основаниям предусмотренным ст. 24 и ст.28 УПК РФ, говорится в материалах АСВ.



Напомним, что в январе этого года было прекращено уголовное преследование бывшего первого зампреда ТФБ Рамиля Насырова. Изначально о том, что Следком по РТ больше не имеет к нему претензий (из обвиняемого его сделали свидетелем и освободили из-под домашнего ареста) «Реальному времени» сообщили источники, однако позднее информацию подтвердили в самом СК по РТ.