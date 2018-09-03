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Власти Перми ищут подрядчика для реконструкции улицы Революции

08:25, 03.09.2018
Власти Перми ищут подрядчика для реконструкции улицы Революции
Фото: pixabay.com

Администрация Перми объявила аукцион на реконструкцию улицы Революции. Соотвествующий документ появился на сайте госзакупок.

Согласно данным, подрядчику необходимо выполнить ремонтные работы от Центрального колхозного рынка до улицы Сибирской с обустройством трамвайной линии. Кроме того, планируется расширение проезжей части улицы Революции до четырех полос. Проект реконструкции был разработан в прошлом году.

Торги состоятся 28 сентября. Максимальная стоимость контракта составит порядка 650 млн рублей. Первый этап работы завершится 15 декабря 2019 года.

Напомним, в Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября.

ОбществоИнфраструктура
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