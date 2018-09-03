Власти Перми ищут подрядчика для реконструкции улицы Революции
Администрация Перми объявила аукцион на реконструкцию улицы Революции. Соотвествующий документ появился на сайте госзакупок.
Согласно данным, подрядчику необходимо выполнить ремонтные работы от Центрального колхозного рынка до улицы Сибирской с обустройством трамвайной линии. Кроме того, планируется расширение проезжей части улицы Революции до четырех полос. Проект реконструкции был разработан в прошлом году.
Торги состоятся 28 сентября. Максимальная стоимость контракта составит порядка 650 млн рублей. Первый этап работы завершится 15 декабря 2019 года.
Напомним, в Перми шестиполосный выезд по улице Героев Хасана откроют 1 ноября.ОбществоИнфраструктура
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