В Сети появилось видео с мужчиной, попытавшимся украсть 11 палок колбасы
В Набережных Челнах мужчина пытался украсть из магазина 11 палок дорогой колбасы.
Инцидент произошел накануне вечером в поселке ЗЯБ. Сообщается, что неизвестный в спортивном костюме вошел в супермаркет и сразу отправился к холодильнику с колбасными изделиями. После чего он спрятал 11 палок колбасы под куртку, а затем направился к выходу, передает Progorodchelny.
Напомним, ранее в казанском торговом центре команда из Челнов украла экипировку для фитнеса.Происшествия
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