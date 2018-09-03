В Сети появилось видео с мужчиной, попытавшимся украсть 11 палок колбасы

В Набережных Челнах мужчина пытался украсть из магазина 11 палок дорогой колбасы.



Инцидент произошел накануне вечером в поселке ЗЯБ. Сообщается, что неизвестный в спортивном костюме вошел в супермаркет и сразу отправился к холодильнику с колбасными изделиями. После чего он спрятал 11 палок колбасы под куртку, а затем направился к выходу, передает Progorodchelny.

Напомним, ранее в казанском торговом центре команда из Челнов украла экипировку для фитнеса.