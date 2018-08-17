В казанском торговом центре команда из Челнов украла экипировку для фитнеса

Советский райсуд Казани вынес приговор группе уроженцев Набережных Челнов за кражу спорттоваров в торговом центре. В марте добычей четырех парней стали кроссовки, майки и бриджи для фитнеса, ракетки и сумки.

Вынести краденое из магазина обвиняемые сумели, сняв антикражные устройства, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре.

Согласно приговору, потерпевшей сети магазинов «Спортмастер» был нанесен ущерб на сумму свыше 70 тыс. рублей. Возместили его обвиняемые еще до вынесения судом окончательного решения.

Всех четверых приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. В законную силу приговор пока не вступил.

Напомним, сегодня с заявлением в полицию намерены обратиться арендаторы магазина «Галереи вин» на улице Чистопольской в Казани, у которых днем ранее неизвестные умыкнули часть ограждения.