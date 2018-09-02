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Происшествия

Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области

17:26, 02.09.2018
Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области
Фото: wikipedia.org

Вертолет Ми-8 пропал в Иркутской области. На его борту находились три человека.

вертолет вылетел для проведения аэрофотосъемки, но не вышел на связь в запланированное время и пропал с радаров, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Сегодня вертолет искали Ми-8 и самолет Ан-26. Но сейчас поиски приостановили. Возобновлены они будут, по данным «Коммерсанта» с рассветом.

Ранее на Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8 с тремя людьми на борту.

Происшествия
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