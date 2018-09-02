МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 3 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 00 часов до 8 часов 3 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром 3 сентября местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Максимальная температура воздуха по республике составит от +19°С до +24°С. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе до 15—18 м/с.