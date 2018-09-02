В Татарстане сегодня ожидается гроза и до +24 градусов

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В Татарстане сегодня, 2 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе порывистый сильный до 15-18 м/с.

В республике температуры воздуха днем будут от +19°С до +24°С.

В Казани от 20 до 23 градусов выше ноля, а в Набережных Челнах столбики термометров покажут от 19°С до 21°С.

Напомним, ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе с сильным ветром и тумане с 20 часов 1 сентября до 18 часов 2 сентября.