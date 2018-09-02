Олимпиадник пришел на встречу с Путиным в футболке «Навальный 2018»

Выпускник школы Егор Рябов (крайний слева) пришел на встречу президента России Владимира Путина с победителями международных олимпиад 2017—2018 учебного года и их наставниками в футболке «Навальный 2018».

На фотографии, размещенной на сайте Кремля, видна лишь часть надписи.

Рябов в 2018 году выпустился из школы №1329 и поступил на математический факультет Высшей школы экономики. В этом году выпускник прошел на международную математическую олимпиаду в составе команды России.



Комментируя фотографию в футболке с надписью «Навальный 2018», Рябов заявил, что «мемом доволен».

«А правильно сказать, что с моей стороны это был «акт политического неповиновения», к которому футболка Навального подходила больше всего», — заявил он «Дождю».