Алексей Емелин все-таки выбрал «Авангард» а не «Ак Барс»

Как стало известно «Чемпионату», российский защитник Алексей Емелин решил продолжить карьеру в «Авангарде». Игрок заключил контракт с омским клубом на два сезона.

Раннее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов подтвердил информацию, что казанцы ведут с защитником переговоры.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Емелин принял участие в 76 матчах за «Нэшвилл Предаторз», записав в актив 9 (1+8) очков при показателе полезности «+9» и 40 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ 32-летний защитник сыграл 495 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 70 результативных передач. Помимо «хищников», Алексей выступал за «Монреаль Канадиенс». Опытный защитник провёл за океаном семь сезонов.