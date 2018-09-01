В международный розыск объявлены два новых фигуранта «кокаинового дела» — СМИ

По делу о контрабанде кокаина из Аргентины объявлены в международный розыск еще два человека.

«Помимо пятерых фигурантов, арестованных по этому, в розыске находятся еще двое» — заявил источник "Интерфакса".



При этом он не назвал личности разыскиваемых, но уточнил, что это знакомые бывших сотрудников посольства РФ в Буэнос-Айресе, один из которых является фигурантом дела.

Напомним, что 23 февраля стало известно, что в посольстве России в Аргентине обнаружили почти 400 килограммов кокаина. В июле Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина Андрея Ковальчука.