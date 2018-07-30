Германия выдала России ключевого фигуранта «кокаинового дела»
Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука.
«В данный момент он находится в СИЗО «Матросская тишина», ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков», — рассказал ТАСС адвокат Владимир Жеребенков.
Жеребенков также добавил, что адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали данное решение, так как они не были уведомлены об экстрадиции. Срок доставки обвиняемого в Россию адвокат не уточнил.
Два других фигуранта дела — Иван Близнюк и Александр Чикало — ранее заявили, что они не причастны к делу и попросили власти РФ о помощи.
Напомним, что 23 февраля стало известно, что в посольстве России в Аргентине обнаружили почти 400 килограммов кокаина.
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