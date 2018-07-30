Германия выдала России ключевого фигуранта «кокаинового дела»

Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука.



«В данный момент он находится в СИЗО «Матросская тишина», ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков», — рассказал ТАСС адвокат Владимир Жеребенков.



Жеребенков также добавил, что адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали данное решение, так как они не были уведомлены об экстрадиции. Срок доставки обвиняемого в Россию адвокат не уточнил.



Два других фигуранта дела — Иван Близнюк и Александр Чикало — ранее заявили, что они не причастны к делу и попросили власти РФ о помощи.

Напомним, что 23 февраля стало известно, что в посольстве России в Аргентине обнаружили почти 400 килограммов кокаина.

