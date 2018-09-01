Московская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Сочи

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании «Ютэйр» в аэропорту Сочи.

«Указанная авиакомпания зарегистрирована в г. Тюмени, однако поскольку самолет вылетал из международного аэропорта «Внуково», Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит исполнение законодательства по безопасности полетов в части предполетного технического обслуживания воздушного судна», — говорится в сообщении ММТП.



Напомним, что сегодня самолет авиакомпании «Ютэйр» при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла.

По информации Минздрава РФ, пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Госпитализированы шесть человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.