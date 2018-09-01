Суд обязал Зеленодольский судостроительный завод снести незаконно установленный пирс

Зеленодольский городской суд обязал АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» демонтировать пирс в акватории Куйбышевского водохранилища.

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что на прилегающей к санаторию предприятия береговой полосе и акватории Куйбышевского водохранилища был незаконно размещен пирс и установлено ограждение. Тем самым ограничивался свободный доступ граждан к водному объекту.



В связи с этим природоохранным прокурором в адрес руководителя предприятия внесено представление. Однако нарушения закона устранены не были и природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать завод демонтировать незаконно установленные строения.

«Решением Зеленодольского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме» — сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ранее за хищения на Зеленодольском судостроительном заводе условно приговорили старшего мастера.