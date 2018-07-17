За хищения на Зеленодольском судостроительном заводе условно приговорили старшего мастера
Городской суд Зеленодольска вынес приговор по делу о хищениях в ходе исполнения контракта с Минобороны РФ на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».
Виновным признали бывшего старшего мастера предприятия Романа Салахутдинова, передает «Коммерсант». Салахутдинов взял на себя вину в создании мошеннической схемы с привлечением подрядной организации. Сумма доказанного ущерба составила 860 тыс. рублей.
По версии следствия, на заводе практиковались приписки в учете объемов работ при строительстве плавучего дока для военных кораблей.
Согласно материалам дела, в 2012 году завод заключил с Минобороны РФ контракт на поставку для ВМФ плавучего дока проекта 22570 «Свияга». Салахутдинов, в подчинении у которого находились 10 рабочих, занимался монтажом труб на строящемся доке. Обвиняемый создал ООО «Факт», которое получило подряд на изготовление и монтаж трубопроводов на доке.
Как сказано в деле, Салахутдинов и его сообщник систематически завышали объем выполняемых ООО работ: «вносили в решения на выделение трудоемкости из резерва заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения».
Представители завода на суде просили не лишать подсудимого свободы. Суд ограничился условным наказанием.Происшествия Татарстан
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