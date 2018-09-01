За 25 лет уровень Мирового океана вырос на 7,7 сантиметра

Уровень Мирового океана с 1993 года вырос на 77,5 миллиметра. Такой вывод сделала международная группа ученых из 50 научных организаций, работающая в рамках программы World Climate Research Programme.

Согласно их исследованию, которое было опубликовано в журнале Earth System Science Data, средний прирост уровня Мирового океана в этот период составил 3,1 миллиметра (от 2,8 до 3,4 миллиметра), а ускорение роста — 0,1 миллиметра в год.

Для того чтобы узнать уровень океана, ученые обобщили данные космических наблюдений, моделирования и предыдущих исследований. Одной из целью исследования было узнать, как Земля реагирует на изменение глобального климата.

Ранее ученые из Университета Йеля и Океанографического института в Вудс-Хоуле сравнили потепление глубинных вод в Арктике с часовой бомбой.