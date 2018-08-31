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Американские ученые сравнили новую климатическую угрозу в Арктике с бомбой

01:31, 31.08.2018
Американские ученые сравнили новую климатическую угрозу в Арктике с бомбой
Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Йеля и Океанографического института в Вудс-Хоуле сравнили потепление глубинных вод в Арктике с часовой бомбой.

По мнению океанографов, под верхним слоем морской воды в Арктике находятся значительные объемы теплой и соленой воды. Эта вода вскоре поднимется к поверхности океана, что ускорит процесс таяния полярных льдов, который покрывает этот район Мирового океана почти весь год.

Ученые отметили, что эта проблема не является угрозой сегодняшнего дня, но в дальнейшем она, подобно бомбе с часовым механизмом, непременно будет представлять еще большую опасность, сообщает Science Alert.

Ранее норвежские ученые спрогнозировали климатическую катастрофу в Баренцевом море.

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